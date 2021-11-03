歐洲議會首次官方訪台　成員將與蔡英文會面

歐洲議會外交干預民主進程特別委員會派官方代表團周三（3日）起一連3日訪問台灣，上午約7時許抵達桃園機場。這是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪台。訪問團將與台灣的蔡英文總統等人會面，亦將與台灣專研假訊息防制的智庫、媒體及公民社會團體進行座談。

訪問團一行13人，包括特別委員會主席格盧克斯曼（Raphael Glucksmann）、前立陶宛總理庫比留斯（Andrius Kubilius）等7名跨黨團歐洲議會議員、歐洲議會秘書總處官員以及相關黨團政策顧問。格盧克斯曼出發前在Twitter上傳登機照片，表示「我要去台灣」。

台外交部對歐洲議會成員到訪表示歡迎，訪問團除將與蔡英文會面外，亦會拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數位政委唐鳳、陸委會主委邱太三等人，同時接受外交部政務次長曾厚仁代表吳釗燮部長款宴。

歐洲議會官方代表團抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，均完全遵守防疫規定與相關指引。台外交部指出，這是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣，意義重大。訪問團這次希望就假訊息、網路攻擊等複合式威脅議題，與台灣的政府機關官員及專家深入交換意見。