朝斥美打造台為反華前哨基地　與半島局勢聯繫

美國總統拜登和國務卿布林肯近日分別發表聲明協防台灣、支持台灣參與聯合國體系，引起中國大陸不滿。北韓官方周四（11日）罕有地對美台關係發表強硬言論，斥美國想把台灣打造成反華前哨基地，將把美國在台灣問題上的霸權主義與朝鮮半島局勢聯繫。

北韓外務省周四發表題為《美國應慎重妥善處理涉台問題》一文，指大陸針對美國近期的涉台言論，強烈譴責和反對外部勢力干涉內政。文章提到陸方的回應，指美方若繼續打台灣牌，不僅給中美關係造成顛覆性的巨大風險，亦將嚴重損害美方自身利益。美國再拿涉台問題煽風點火，解放軍將立刻行動。

文章指出，美國以應對「誰誰的挑釁」為由執拗地干涉台灣問題，不難猜出其居心何在；又指美國的目的是把台灣打造成為徹底實現自身戰略服務的反華前哨基地，不斷消耗中國力量，進而永久分裂中國。

文章強調，北韓早已闡明，台灣形勢與朝鮮半島局勢不無關係。朝方將美國在台灣問題上的霸權主義行為與朝鮮半島局勢聯繫起來，繼續保持警惕，並嚴密注視；又要求美國立即停止侵犯他國主權、干涉內政的行徑。

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