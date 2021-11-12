華懋慈善基金告龔如心遺產管理人　上訴庭令基金先付90萬元訟費保證

華懋慈善基金去年入稟高院，指控羅兵咸永道3名合夥人身為龔如心遺產管理人，但違反受託責任濫收費用等，要求管理人向基金交還逾4.3億港元管理費及作出賠償。遺產管理人其後申請剔除基金部分申索並獲高院原訟庭批准，基金不服並向上訴庭提上訴，但遺產管理人要求對方先支付訟費保證金。上訴庭今(12日)頒下判詞要基金先支付訟費保證金90萬港元，並認同基金資不抵債，更披露基金欠債約5000萬港元且有9200多萬港元訴訟費正被追討。

上訴方是華懋慈善基金有限公司，答辯人依次為陳偉棠、黃德偉、莊日杰及劉子邦。首3名答辯人為羅兵咸永道的合夥人，現為龔如心遺產的管理人；劉子邦則是澳門安永會計師事務所的前合夥人。據上訴方在入稟狀指稱，原告的理事會主席龔仁心經人介紹認識劉子邦，劉是促成羅兵咸永道接手做遺產管理人的中間人。而高院原訟庭早前以上訴方的指控有欠缺事實基礎為由，剔除對方部分申索。

據判詞指，就答辯方要求基金交出訟費保證金方面，經考慮下上訴庭認同基金確財困且資不抵債。根據基金於2019年的財務報告，其欠債約為5043萬港元，但基金只有2.2萬多港元流動資金，且正被追討逾9200萬港元訴訟費，如被成功追討，欠債高達1.43億港元。就本案方面基金亦需就被剔除一事支付365萬多港元訟費。雖然基金稱就其他訴訟可獲得2839萬多港元，但據核數師指未知最終會否計入基金資產。

判詞又指基金稱會收到其他捐贈者的捐款等，但又拒絕透露捐贈者的身份且沒有提供相關證明，因此上訴庭認為基金確出現財困，加上認為本上訴的勝算機會不高，下令基金需先支付90萬港元訟費保證金才可展開本上訴程序，另外基金亦需就是次申請支付答辯人訟費20萬港元。