內地自研新冠特效藥　聲稱有效抑制變種病毒

內地聲稱研發出一種能防範新冠肺炎變種病毒的特效藥，並根據「同情用藥」的原則提供感染者使用。患者用後體內病毒載量大幅下降，症狀明顯好轉，部分病人更康復出院。據稱該藥能有效防範新冠變種病毒。

內地科學媒體周四（18日）報道，北京地壇醫院的新冠患者接受了中國自主研發、名為DXP-604的新冠特效藥。參與開發的北京大學教授謝曉亮稱，該藥的特點是以單個抗體取代常見的一對抗體抑制病毒，令生產成本降低至其他候選藥的3分1以下。目前有份參與研發該藥的丹序生物，已跟國藥集團中國生物達成合作開發意向。

DXP-604是一種中和抗體藥物，它的原型本來就在人體內，當與新冠病毒接觸後，患者的免疫機制會擇優選出「會打仗」的中和抗體。北大團隊在短短數個月內篩選8,000多個候選抗體，DXP-604就是其中的佼佼者。這藥用於治療時僅需0.6克，而且還能更少。謝曉亮指出，團隊正在做實驗，很有可能用0.3克便足夠。

關於新藥的臨床試驗和上市時間表，謝曉亮表示國內正展開二期臨床試驗，又與國藥集團中國生物接洽，推進海外二/三期臨床試驗。北京市已批准DXP-604作為「同情用藥」在北京地壇醫院臨床救治。同情用藥是指未獲批上市的在研藥物，用於病情嚴重或危及生命，而無其他有效治療方法的患者。