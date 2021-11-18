前年紅磡示威衝突　3男女否認暴動罪受審

前年12月1日紅磡出現示威衝突，有人並衝入一些食肆店舖進行破壞。警方事後拘捕3名男女，指他們當日在該處參與暴動。3男女今(18日)於區院否認暴動罪受審，控方指他們與破壞食肆的人是一夥，又或是幫忙看風。

3名被告依次是報稱美容市場策劃員的女子何靖莎(23歲)、銀行男文員鍾梓軒(25歲)及兼職社工陳詩玲(25歲)，他們被控於2019年12月1日，在紅磡德康街、德安街和船景街附近一帶，與其他身份不詳的人士參與暴動。另陳再被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指她管有一個可發射鐳射光束的裝置。控方早前申請把案中一名警員證人匿名處理，獲法庭批准。

控方開案陳詞指，當日有一個獲授權的公眾遊行，其後變得混亂，各區均有人聚集堵路等。當晚有身穿黑衣的蒙面示威者在紅磡船景街及德安街一帶集結，有人破壞港鐵黃埔站A出口，又打開附近消防栓，造成水浸，及後有示威者衝入德康街的吉野家、元氣壽司及優品360破壞，警方於是展開驅散行動。

期間有警員看見鍾與一群黑衣示威者在附近徘徊，鍾戴上手套從地上拾起一塊磚塊，而他前面亦有人拾磚並擲向地面以弄成小塊。鍾又跑向德安街方向，後被截停，一塊磚塊從他手中跌落地上。當警員制服鍾時，有示威者走近並有人以欲搶走鍾，警員需向後拖走鍾，其他警員後到來支援。另有警員聽見2名女被告大叫「警察！快走！」，及後便截停2被告。3人被捕後，警員從他們身上搜出口罩、手套等裝備，並在陳的背包中搜出一支鐳射筆、生理鹽水及繃帶等。控方指從3被告的衣着、裝備、言行及拘捕位置，顯示他們並非單純身處現場，而是參與暴動的一分子。

案件編號：DCCC 171､172/2021