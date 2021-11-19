台士兵打瞌睡被罰寒風脫衣　軍方處分9名幹部

台灣的陸軍金門防衞指揮部周五（19日）傳出人事大調動，一名正在某守備大隊服軍事訓練役的男子，疑因操練時打瞌睡，遭幹部要求在寒風中脫衣進行「中暑緊急處置訓練」。事件經舉報後，陸軍認為有關幹部假借訓練之名行不當管教之實，陸軍司令徐衍璞要求嚴厲處分守備大隊長、營連長、士官督導長等9名幹部分別被拔官調職，涉案人送交法辦。

台媒引述知情人士報道指，守備大隊一名士兵剛在周四（19日）分發至部隊，當日在戶外進行機槍零件拆裝課程時打瞌睡，現場幹部發現後，除了當面予以訓斥外，更當場要求他將身上外套脫掉，解開上衣鈕扣，以及鬆開褲頭實施「中暑緊急處置演練」，聲稱讓他本人「好好清醒」。經士兵舉報，立刻引發陸軍高層重視，要求嚴格查辦。

報道指，陸軍司令部此前特別發布「常備兵役軍事訓練第二階段管理規劃」，要求服志願軍役的常備部隊嚴禁體罰、凌虐部屬，更不得假藉訓練之名行體罰之實，嚴禁老兵欺負新兵或資深欺侮新進士兵等違紀事件。徐衍璞亦召集各旅級主官及相關幹部，當面訓令，未料言猶在耳亦發生不當管教事件。

陸軍金門防衞指揮部周五向台媒證實，所轄某士官日前擔任授課教官期間，疑對某士兵不當行為舉止，經單位完成行政調查屬實，已函送金門憲兵隊偵辦，並依「刑懲併行」原則，核予行政重懲。