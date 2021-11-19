凱莉山學校港分校財困　家長哭訴購千萬元「提名券」凍過水

財困多月的香港凱莉山學校醜聞不斷，2間關聯公司合共總欠債達3億港元，旗下幼稚園已停止營運。有政黨接獲40多位凱莉山家長求助，指未能取回涉及該校的「提名券」，有家長損失金額高達1,000多萬港元。受影響家長質要求有關公司退回款項，促請教育局及警方調查事件，同時取消該校牌照。東網正向教育局及警方查詢回應。

與香港凱莉山有關聯的「Mount Kelly Foundation Limited(MKFL)」及「Mount Kelly International Limited」早前被清盤。不過，該校已發行逾2億港元債券，每張債券面值約190萬至300萬港元不等。

大律師朱柏陵表示，香港凱莉山所銷售的提名券並非一般教育債券。他指，若「債券」附帶抵押品，則可在該公司被清盤時變賣，但該提名券並無抵押品，若該公司債務多於家長的債券，清盤時很大機會未能取回全數金額。

家長張太表示，她在2019年在一個國際學校教育展覽認識凱莉山，惟學校職員指入學級別人數已達課室容量，要買提名券可額外開班，變相保證有學位。職員其後游說她購買195萬港元的「提名券」，更稱「可以拎得返，啲錢夠去英國凱莉山讀書用」。她指，7月份已向教育局投訴，亦有向警方報案，但未獲正面回應。

家長劉女士表示，學校職員曾指債券3年後可轉手，但學校其後反口指合約並無列明。她哽咽指學校教學質素下降，惟求助無門。家長吳先生上年4月已為女兒辦理退學，要求退還2張共值近400萬港元的債券，今年初成功收到首期數十萬港元的款項，惟第2期支票被「彈票」，其後再無新消息。

民主思路社區幹事、測量師姚潔凝表示，香港作為國際城市，不能讓在港教育機構能以「酒樓清盤免責方式」經營，置香港家長的利益於不顧，強調教育局有責任做塞法例漏洞。