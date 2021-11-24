台獨頑固分子清單不只3人　陸嚴懲關聯企業金主

大陸本月初宣布，會依法懲戒「台獨」頑固分子清單載列者，禁止其本人及家屬進入大陸及港澳地區。國台辦周三（24）證實，該清單不只有台行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃和外長吳釗燮3人；又指打擊「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主，是為維護台海和平穩定和兩岸同胞利益。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，「台獨」頑固分子清單上絕不止上述3人。對於近期有個別「台獨」分子「跳得挺高」，甚至聲稱對未被列入清單感到遺憾，她回應稱「別着急，有他們真正遺憾的時候」，但未提到新一批名單會何時公布。她強調，是否堅持一個中國原則和九二共識，反對還是支持「台獨」分裂，都是兩岸關係大是大非的問題，攸關台海地區和平穩定和台灣民眾安全和福祉，沒有任何模糊的空間。

有關「台獨」關聯企業和金主方面，朱鳳蓮指，陸方鼓勵支持兩岸正常經貿往來，依法保障台胞台企的權益，但絕不允許任何人或企業一邊在大陸賺錢，一邊給「台獨」頑固分子充當金主提供金援，會採取必要措施嚴懲。對於台灣遠東集團在上海、江蘇等5省市的企業被查處，她則指涉事企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在違法違規行為，有關執法部門是根據事實和法規處理，目前已罰款4.74億元人民幣（約5.8億港元）。

朱鳳蓮表示，中國統一的必然和「台獨」覆滅的宿命，是兩岸關係發展大勢和民族復興歷史進程所決定的，是不可逆轉的歷史潮流。她批評，民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁冒進，令台海局勢緊張動盪，破壞兩岸關係和平發展。她強調，堅決反對台灣任何形式的修憲謀獨行徑，包括降低門檻為謀獨打開方便之門、夾帶偷渡謀獨議題等。

她又提到，大陸正規劃和推動兩岸交通基礎設施建設相關工作，其中平潭海峽公鐵兩用大橋平潭段已實現公路鐵路全部貫通；福建省已完成與金門、馬祖通橋的初步技術方案；中共中央印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》亦已規劃福州至台北支線建設。她指，兩岸之間早日建成更加便捷和通暢的交通網絡，將為兩岸同胞提供更好的交通運輸資源和服務。