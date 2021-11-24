中大3教授榮膺全球20位頂尖轉化研究科學家　盧煜明連續5年獲選

再有本港科學家揚威國際，香港中文大學醫學院今日(24日)公布，有「無創產前檢查之父」之稱的教授盧煜明獲世界權威科學期刊《自然生物科技》（Nature Biotechnology）選為「2020年全球20位頂尖轉化研究科學家」，為連續5年獲此殊榮。中大的趙慧君及陳君賜教授亦一同獲選，為名單上僅有來自香港的學者。

中大醫學院表示，《自然生物科技》以研究人員在2020年獲得專利的數量、過去5年專利被引用的次數，以及其論文被引用的次數作為排名指標，評估研究人員將醫學基礎科研成果應用在臨床技術或藥物上，以實踐轉化研究目標作出的貢獻。過去5年，中大醫學院3名教授被引用最多的專利項目為「分析血漿內DNA甲基化進行胎兒及癌症無創檢測技術」。

中大醫學院副院長（研究）及化學病理學系系主任盧煜明早年發表孕婦血漿內存有高濃度的胎兒DNA，並研發了唐氏綜合症的無創檢驗方法，為醫學界重大突破，技術已被全球數十個國家廣泛採用，每年有數以百萬計孕婦受惠。他之後以無創檢測技術的基礎，開展非入侵性的癌症檢測研究。

中大醫學院副院長（發展）趙慧君及助理院長（外務）陳君賜多年來與盧並肩研發唐氏綜合症的無創檢驗，以及利用血漿DNA分析開發胎兒及癌症無創診斷技術。趙表示，團隊最新的研究成功以無創技術在癌症基因圖譜中揪出多個變異之處，最終目標是實現早期癌症的無創檢測和治療。