國務院設2035年目標　基本建成城市副中心

中國國務院周五（26日）發表關於支持北京城市副中心高質量發展的意見，目標是到2025年基本形成城市副中心的各項功能，並完成北京市級黨政機關和市屬行政事業單位搬遷，承接北京非首都功能疏解和人口轉移取得顯著成效；到2035年，基本建成城市副中心，與河北雄安新區形成北京新的兩翼。

意見指出，北京城市副中心要有序承接符合發展定位的功能疏解和人口轉移，提升對首都功能的服務保障能力，實現以副輔主、主副共興，與河北雄安新區各有分工、互為促進，有效解決北京「大城市病」問題。

同時，城市副中心要提升科技創新、行政辦公、商務服務、文化和旅遊等功能，推動政策措施和試點示範項目先行先試，形成可複製、可推廣的經驗；積極推進北京城市副中心、通州區與河北省三河市、大廠回族自治縣、香河縣一體化高質量發展，探索逐步實現共同富裕的新路徑，示範及推進京津冀協同發展。

北京城市副中心規劃範圍為原通州新城規劃建設區，總面積約155平方公里，外圍控制區即通州全區約906平方公里。在2019年1月11日，北京市級行政中心已正式遷入北京城市副中心。