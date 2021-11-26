猛毒Nu勁過Delta　許樹昌憂疫苗效力低於4成　促禁非洲人士入境

衞生署昨日(25日)證實本港早前2宗輸入個案帶有新變種病毒株「B.1.1.529」，感染者即富豪機場酒店同層傳播的2名男子，該病毒暫命名為「Nu」，被指較肆虐全球的Delta變種病毒株更惡劣，目前全球累計亦僅約10宗，而亞洲區只有香港有病例。政府專家顧問許樹昌今早(26日)在電台節目表示，新變種病毒有大量基因突變，或會影響疫苗功效，現時疫苗應對Delta變種病毒的效用已大打折扣，部分研究發現疫苗對Delta變種病毒的預防效力只得4至8成，估計新病毒株傳播力可能更大。

他指出，英國現時已禁止出現「B.1.1.529」病毒株的非洲國家人士入境，香港亦可以跟隨，但認為本港針對入境旅客的檢疫日數已經夠長，毋須再調整。

對於本港日後與內地通關將採用香港健康碼，並採用實名制，許認為，市民需要上載疫苗接種紀錄、核酸檢測證明到程式，亦要提供行蹤，證明無去過有確診個案的地方，目前內地未有要求入境人士要打夠3針疫苗，但他重申接種科興疫苗後的6至8個月，抗體會跌至較低水平，建議市民打加强劑。