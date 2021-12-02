外賣員福利受關注　新例促企業提供勞動保障

內地外賣員上班時數、員工福利備受關注。浙江省周三（23日）實施新例，要求有關平台企業為新就業形態勞動者提供權益保障，與相關勞動者訂立明確的勞動關係，並納入現行相關法律法規適用範圍。其中提到，合理管控勞動者在線工作時間，連續工作超過4小時，應設置不少於20分鐘的休息時間。

省人社廳官網公布《浙江省維護新就業形態勞動者勞動保障權益實施辦法》政策解讀指出，新例從勞動用工、報酬、工時、權益維護等方面，為依託互聯網平台就業的網約配送員、貨車司機等提供保障。針對勞動用工權責不夠清晰，《辦法》要求將新就業形態勞動者分為勞動關係、不完全符合勞動關係情形、民事關係3類，明確用工法律責任。

對不完全符合勞動關係的情況，新例要求補齊勞動權益保障，壓實平台企業責任，在招用有關勞動者時應明示雙方擬建立的法律關係。同時，有關企業簽訂的勞動合約或協議統一監管，解決新就業形態勞動者缺乏平台規則話語權問題。另明確建立完善集體協商機制，將容易引發勞動爭議的扣款規則，調整為體現優績優酬的正向激勵措施。

在勞動強度方面，《辦法》規定符合條件的企業可依法實行不定時工作制等特殊工時制度；不得制定損害勞動者安全健康的考核指標；合理管控勞動者在線工作時長，除了上述休息時間，在惡劣天氣等特殊情形，要採取延長服務時限、限制接單等措施，減少安全生產事故和職業病危害。