台國防部：大陸運輸載具不足　難以集中攻台

兩岸局勢持續緊張。台媒周日（12日）報道，台灣的國防部日前遞交書面報告，就大陸攻台作出評估，認為解放軍目前正規海空運輸載具不足，加上台灣鄰近美國、日本基地的情況下，只要台灣軍方採空海聯合截擊，相信大陸難以集中攻台。

台國防部日前向立法委員遞交題為「因應2025年中共全面犯台 國軍強化戰力作法」的報告，當中提到大陸為迫使台灣接受一個中國原則，利用以戰逼和、以武促統等方法，不斷派軍機、艦艇駛入台灣的防空識別區；另又擴建兩棲攻擊艦等有助登陸戰的戰力，強化區域反介入能力，阻止其他國家幫助台灣協防，同時為「武統」預先準備。

但報告針對大陸全面攻台能力，包括正規登陸輸具不足、後勤保障能力受限等內容作出評估。當中指出，大陸必須運送大量部隊登陸、佔領台灣才算完成任務，但解放軍目前正規的運輸載具不足，無法一次將所有部隊送抵台灣。若區分多個梯隊登陸，在兵力分散之下難以取得戰力優勢。

另外，由於後勤保障能力受限，大陸軍隊進行登陸作戰時，補給物資必須透過運輸機、艦艇穿越台灣海峽運送。不過，報告指出海峽的地理優勢可助台軍發揮聯合截擊、中斷敵方補給，減損登陸作戰的持續力。另加上美國、日本等軍事基地鄰近台灣，大陸攻台行動將受嚴密監控，且陸方必須保留兵力在印度、南海帶爭議地帶，難以集中全力攻台。

報告最後指出，台軍海空戰力的多項武器裝備，將於2026年前陸續交貨，有助空中、海上重層攔截來犯的敵軍，在提升戰場存活率與作戰持續力的同時，強化後勤等保修能力，確保戰力不會下降。