商企利誘民屋裝光伏　亂象頻生縣政府叫停

內地民居屋頂眾多，廣泛裝設太陽能板將形成龐大光伏資源。今年6月，國家能源局啟動「屋頂光伏」發展試點，吸引國企、民企爭相投入市場。河南是試點大省之一，惟不少農民指出企業為搶佔屋頂，以種種名義利誘他們裝設太陽能板，卻只重量不重質。鄧州市今年11月宣布，暫停全市私人物業屋頂光伏項目。

鄧州市擁有626條農村、全年光照時間逾1,000小時，是內地屋頂光伏資源禀賦較佳地區。按照以縣為單位的屋頂光伏試點要求，只要光伏企業與農戶達成協議，就可向地方發改委申請安裝屋頂光伏系統，經併入國家電網供電，獲取政府補貼。在試點工作進行得如火如荼之際，鄧州市發改委卻查出亂象頻生。

例如有農戶為參與光伏試點，不顧其屋頂區域偏遠，仍強行架設接駁電線，導致裝設成本高之餘，輸電安全同樣成疑。此外，有光伏企業為誘使農民裝設系統，聲稱只要農戶先行自費裝設太陽能板，政府後期就會提供補貼。市發改委負責人強調，當局並無上述補貼政策，企業的行為已屬詐騙。

鄧州市發改委坦言，目前上級只允許局內安排3人分管光伏項目；如果放任各間企業任意開發將難以監管，萬一大規模建設後發現隱患才去整修，更浪費人力物力和財力。因此，鄧州市決定暫停項目，先對當地光伏情況全面調查，才統一部署。除鄧州以外，河南靈寶市、南陽鎮平縣，廣東韶關市等逾10縣市，亦以相關原因暫停光伏項目備案。

華北電力大學經濟與管理學院教授袁家海認為，國家能源局的初衷是希望以一種新發展模式，在推進屋頂光伏的同時不暫停現有項目。但在現實中部分企業為搶佔市場，向農戶過度宣傳，且安裝時不合規、不安全，將引發後續問題。他建議，地方政府應先與電網公司規劃，大致劃定可開發併網的範圍、釐定所需的基礎設施等，確保資源用得其所。