廣東省長馬興瑞接替陳全國　任新疆黨委書記

內地官媒周六（25日）報道，中共中央日前決定，中央政治局委員陳全國不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用；廣東省省長馬興瑞改任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員。

現年62歲的馬興瑞是山東鄆城人，1988年1月入黨，同年3月參加工作，在哈爾濱工業大學飛行動力學研究室一般力學專業畢業，有研究生學歷，亦是工學博士和教授。他曾在黑龍江哈爾濱工業大學、中國空間技術研究院和中國航天科技集團公司工作，並在工業和信息化部、國家航天局等部門擔任要職。他於2013年成為廣東省委副書記、政法委書記，2015年兼任深圳市委書記，2016年擔任副省長、代省長、黨組書記，並於翌年擔任省長。

現年66歲的陳全國是河南平輿人，1973年12月參加工作，1976年2月入黨，在武漢理工大學管理學院管理科學與工程專業畢業，有在職研究生學歷及管理學博士學位。他多年來在河南省工作，曾任漯河市委副書記、市長，河南省委常委、組織部部長、副省長等職務，亦曾任河北省委副書記、省長、西藏自治區黨委書記，至2016年擔任新疆維吾爾自治區黨委書記、新疆生產建設兵團第一政委，翌年兼任中央政治局委員至今。