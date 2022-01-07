台石斑驗出禁藥孔雀石綠　陸禁兩漁場入口活魚

大陸去年禁止台灣水果鳳梨、蓮霧和釋迦入口後，大陸海關總署周四（6日）通報稱，早前自台進口的石斑魚中檢出禁用藥「隱性孔雀石綠」和「隱性結晶紫」。當局自上月30日起暫停受理來自台灣王志義養殖場和戴兆鐘養殖場的活魚報關，並加強對台灣其他漁場進口活魚檢疫。兩漁場主同日大喊冤枉，台灣的陸委會稱陸方做法符合防檢疫慣例。

大陸海關總署動植司、綜合司、監管司發布警示通報，指廈門海關近日從台進口大陸的活石斑魚，檢出禁用藥，遂按照規定加強對台進口大陸活魚檢疫。台灣的陸委會周四表示，大陸海關總署已於上月27日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台通報台灣的防檢局，要求台方展開調查和回覆。陸委會表示，陸方事先透過有關平台通報台方，再發布警示通報，尚符合一般防檢疫的做法及慣例。台灣的漁業署隨後介入調查，將由雙方協議聯繫窗口繼續溝通。

涉事漁場主之一的王志義周四回應稱，該批貨是去年11月8日透過活魚搬運船銷往大陸，有10多名養殖戶的魚貨同船，佔其中的1,200公斤，出貨前已通過台灣檢疫局禁藥零檢出的規定，「期盼能有第三公正方重新檢視魚貨」。戴兆鐘亦回應稱，魚苗未長成賣出，查詢後才得悉報關資料被盜用，「若這次因此而無法出口到大陸，損失太大」。