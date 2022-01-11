鄭州疫情擴大　全市非生活必需場所關閉

河南省新冠疫情持續升溫，除安陽市爆發Omicron變種病毒株感染，鄭州市亦受Delta變種病毒株侵襲，鄭州在本輪疫情累計有103宗本土病例。鄭州市疫情防控指揮部周二（11日）在記者會上稱，為持續強化防疫措施，該市除與居民生活密切相關的超市、便利店、麵包店、農貿市場、醫療機構、銀行、辦事大廳正常營業外，其他非生活必需場所一律暫時關閉，並禁止堂食。

記者會稱，鄭州市核酸檢測至今已累計逾5,140萬人次，其中第4輪全民核酸檢測逾1,188萬人，確診13人；第5輪市內9區全民核酸檢測逾724萬人，已確診5人。第6輪市內9區全民核酸檢測已於周二上午9時開始，預計下午3時結束。目前，當地集中隔離8,525人、居家隔離逾5.7萬人，已使用80家隔離酒店、9,780間隔離用房、10家備用酒店和1,011間房間。同時，該市正加快5,000套隔離用房建設進度，預計今年4月建成使用。

為阻斷疫情傳播，該市由即日起市區35條主幹巴士路線照常營運，在封控區、管控區、防範區採取跳站措施；地鐵對位於封控區、管控區和防範區內的18個車站採取臨時關閉和跳站措施，並對客運量較低的路線降低發車頻次、載客率不超過50%；的士（包含網約車）採取單雙號限行營運措施，不得出市或進入封控區、管控區和防範區內。市民乘坐交通工具均需掃碼、戴口罩和測體溫。