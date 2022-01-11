港姐黃嘉雯胞姐涉虐貓案開審　警稱被告拍門唔應　報案有人冒警

2019年港姐冠軍黃嘉雯的胞姐黃綺婷，疑去年2月在社交媒體發布一段限時動態片段，片段中一隻小貓被放入洗衣機，並開動旋轉長達14秒。事後黃綺婷否認一項殘酷對待動物罪，案件今(11日)在屯門裁判法院開審，承認事實指出警方於案發後翌日拘捕被告，將小貓交由愛護動物協會看管，獸醫檢查發現牠沒有表面傷勢，被告警誡下只承認是小貓的主人。由於辯方爭議警方不當地檢取被告手機作證，法庭先處理特別事項。案件下午繼續。

報稱保險從業員、28歲被告黃綺婷，被控於2021年2月7日在天水圍天澤邨某單位內，殘酷地惡待或驚嚇，或因胡亂或不合理地作出某種作為，或不作出某作為，而導致一隻貓受到任何不必要痛苦。

警員李潔盈(譯音)供稱，案發後翌日晚上8時，警方帶同搜查令上門找被告，當時屋內明顯有人，但警方拍門近半小時都無人應門，及後更有軍裝到場，指該單位內有人報警，聲稱有不明人士冒警查案。軍裝向屋內人解釋後，警方才能順利進門，但被告仍表現抗拒。李拘捕被告後，要求撿取被告的手機作證，當時被告自願打開手機。李翻查手機，發現手機相簿內有涉案虐貓片段。辯方爭議被告是在受警員威嚇、非自願情況下交出手機，並質疑李為何不在口供上記錄翻查被告手機一事。李否認被告是不情願交出手機，但是承認其口供上有遺漏。

案件編號：TMCC1457/2021