台F16V戰機墮海前畫面曝光　機腹向上機師疑已昏迷

台灣空軍一架F16V戰機周二（11日）在嘉義墮海，經海陸空三軍全力搜救，周三（12日）雖尋回部分飛機殘骸，但未發現28歲的上尉機師陳奕。有航空迷拍攝到戰機墮海前，不斷大角度滾轉。畫面在網上曝光後引發討論，有航空迷懷疑戰機墮海前，機師經已昏迷。

從航空迷拍到畫面所見，該F16V戰機周二下午3時許飛經水溪靶場上空時，突然大角度向下一邊滾轉一邊高速俯衝，過程甚至有機腹向上倒飛的情況。數秒後戰機高速墮海激起大片浪花，畫面相當震撼。事發後，該航空迷已立即將把影片交予軍方。畫面曝光後，有資深航迷分析，認為機師當時應已昏迷，但不確定是先昏迷，才導致戰機墮海，還是機件問題令戰機滾轉，才讓機師昏迷。

海軍水下作業大隊周三晚前往戰機失事水域進行搜救，再發現大量機身殘骸，經檢拾上船運回岸邊，單是裝袋便花超過5分鐘。發現的殘骸當中，包括一件疑似外套。由於能見度極差，搜救人員於當晚9時45分完成最後一次搜索後，行動暫告一段落，水底搜救行動將於周四（13日）清晨繼續。空軍則持續投擲照明彈，支援直升機在低空徹夜搜救，海巡署也在岸邊用燈照向海面持續搜救。台灣的蔡英文總統周四將到嘉義聽取搜救報告，並探望慰問家屬。