普京晤萊希商合作　中俄伊朗海軍聯演

俄羅斯總統普京周三（19日）在首都莫斯科與到訪的伊朗總統萊希會面，二人討論兩國雙邊合作及伊朗核協議等多個議題。伊朗傳媒翌日報道，中國、俄羅斯、伊朗的軍艦本月21日起，在印度洋北部海域舉行聯合海上演習。

普京感謝萊希在新冠肺炎疫情複雜情況下訪俄，稱「無論是電話還是視像，都無法替代面對面交流」。他說俄伊雙方在國際領域合作緊密，兩國的共同努力，對保護敍利亞國家主權、幫助消滅其境內國際恐怖勢力據點發揮巨大作用。

萊希表示，已經向俄方提交為期20年的戰略合作協議草案，又指兩國在敍利亞反恐合作有很好經驗，可以成為進一步合作基礎。他完成周三行程後，翌日會在俄羅斯國家杜馬發表演講，之後參觀莫斯科大清真寺，會見回教神職人員。

另一邊廂，伊朗傳媒周四（20日）引述伊朗陸軍新聞辦公室報道，本月稍後舉行的中俄伊三國聯合海上演習，內容包括救援起火船隻、拯救被挾持的船隻、開火攻擊目標等，旨在加強國際航道的安全、打擊海盜及海上恐怖主義、交流經驗等。

俄羅斯海軍太平洋艦隊周二（18日）表示，艦隊一支特遣隊抵達伊朗港口城市恰赫巴哈爾，準備參加即將舉行的聯合海上演習。該支特遣隊由巡洋艦瓦良格號、驅逐艦特里布茨海軍上將號、油輪鮑里斯‧布托馬號組成，去年底從海參崴啟航。