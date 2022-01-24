港女台產嬰後變植物人　丈夫質疑院方錯失救治時機

台灣一名男子周日（23日）在社交網發文指，自己的港女妻子去年9月在台中產嬰後，因失血過多腦部受損成植物人，至今仍未恢復意識。他文中質疑醫院的醫生及護士當日未有即時為其妻輸血或嘗試止血，錯過最佳救治時機，希望妻子可以康復，及政府給予幫助。

該網民表示其妻子白小姐去年懷孕期間，在台中的林X凱婦產科診所進行定期產前檢查，一直未見異樣，到後期才獲告知需要提早催生，遂於去年9月17日準備產嬰，次日順利誕下嬰兒。惟醫生在白小姐產後約40分鐘向該網民指，母體出現子宮收縮不良的情況，但僅讓她含着兩片藥物便離開，助產護士亦未有多加協助。

丈夫後來發現妻子下體流出大量血液，但趕來的醫護均未有即時救治，白小姐隨後轉送去急診室始獲輸血，並需切除子宮，再轉住深切治療部期間經歷數次手術，亦出現多個器官衰竭，腦損傷昏迷至今。接產的婦科醫生事後解釋，白小姐失血時需向捐血中心領血才有足夠血液為其輸血，但丈夫不接受對方解釋，認為院方欠缺應變能力浪費救治時間，由該診所到急診室僅5分鐘車程，事發時卻花約40分鐘才完成轉送，對此感到不解。

貼文指，他不希望妻子因醫生誤判或醫療失誤而斷送當母親的權利及美好人生，並尋求其他網民及政府的建議或幫助。