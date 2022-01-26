高端申請人體試驗　研次世代新冠疫苗

台灣藥廠高端經過多項測試後，篩選出以高度免疫脫逃的新冠變種毒株Beta為基礎的次世代候選疫苗，並根據動物試驗證實以這款次世代疫苗作為加強劑，可以有效中和Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron等變種毒株。這項研發案周二（25日）正式向食藥署申請進行人體試驗，對該次世代疫苗展開探索研究。

台灣傳媒報道，根據高端的概念性驗證倉鼠試驗結果，採用Beta次世代疫苗進行第3針追加施打，對Omicron的中和抗體濃度，比3劑原型株疫苗大增3.8倍；施打第3針Beta次世代疫苗，仔可以對抗現有不同的高關注變種毒株，並產生最廣泛、濃度更優異的抗體中和效果，具有交叉保護力的研發潛力；試驗以Delta對倉鼠進行攻毒，結果顯示疫苗組完全保護肺部感染，預防疾病效果顯著。

高端次世代廣效疫苗已經完成製程放大與試驗用疫苗生產，高端根據國際法規單位對新冠疫苗變更病毒株設計的指引，並引用原型株的臨床前藥毒理、安全性等數據申請人體試驗。選擇使用高傳染力、免疫脫逃程度較高，且引發南非大流行的Beta建立疫苗抗原，旨在研發對抗不同變種毒株的次世代廣效疫苗。