浸大擬成立新學院　以電影視覺藝術音樂系為基礎

香港浸會大學傳理與影視學院，當中不少學士課程均是往年文憑試生的熱門選擇。浸大會將電影學院分拆，並與音樂系等合併，另組一個新學院，而學院下的傳播系及新聞系則會保留，並增加創意媒體方面的元素。

浸大表示為配合藝術科技和創意媒體等方面的重點發展策略，現正計劃成立一個新學院。初步建議新學院以電影學院、視覺藝術院及音樂系為基礎，整合大學相關人才和資源，讓浸大在藝術科技和創意媒體方面的教學和研究產生更佳的協同效應。

新學院的成立亦將促進不同創意領域的互動，有助推動大學成為香港，以至區內藝術科技和創意媒體中心。

近年多個新聞媒體結束營運，影響學生升讀新聞及傳播相關課程的意欲。浸大則稱，直至本月18日，共有近4000名本地生以聯招方式申請入讀「傳理學學士(榮譽) (新聞與數碼媒體/公關及廣告)」，其中近550人以此課程為首三個志願之一，爭奪77個名額。

浸大指新學院成立後，傳理與電影學院的名稱將改為傳理學院，屬下的新聞系和傳播系繼續運作，並將新增互動媒體系。新成立的互動媒體系將涵蓋動畫、媒體藝術、互動遊戲、視覺設計、數碼媒體、互動廣告和市場推廣等新興傳播範疇，以回應傳媒行業的最新發展。

而新聞系將會繼續加強專業傳媒教育，並吸納應用智能科技的技能，唯真為善，培育新一代高水準新聞從業員。大學會按照各學院及學系的學術教研需要調撥資源，而投放於個別學術範疇的資源不會因新學院的成立而減少。

大學正就成立新學院的建議諮詢相關部門的教職員、學生和其他持份者，在收集及分析意見後會再作詳細考慮及規劃。