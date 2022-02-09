美日聯手制華　宮古海峽演習5天

中美關係緊張之際，美國及日本上周四（3日）至周一（7日）期間，在沖繩縣宮古海峽等地舉行聯合演習。項目包括晝夜為飛機加油、小艇突擊、夜間攻擊，以及模擬在隱蔽沿海區域建立遠征前進基地。

演習代號「貴族融合」（Nobel Fusion，暫譯），美國海軍、海軍陸戰隊及空軍逾一萬人，聯同日本陸上自衞隊參與。美國第11海軍陸戰遠征隊人員乘坐魚鷹運輸機，從海軍兩棲攻擊艦埃塞克斯號飛往一個缺乏支援的模擬着陸場，替海軍P8A海上巡邏機加油，減少P8A在地面的時間，發揮持續巡邏及偵察能力。

同時，日本陸上自衞隊聯同美國第31海軍陸戰遠征隊，乘坐CH47運輸直升機，降落在美國海軍兩棲攻擊艦美利堅號甲板，展開着陸演習及裝卸訓練。在沖繩北部海域，美利堅號放出兩艘氣墊登陸艇，運載高機動多管火箭系統往金武町藍色海灘訓練場登陸。

第31海軍陸戰遠征隊其後派出小艇，在沖繩宇流麻市考特尼營搶灘，並在海軍F/A-18E超級大黃蜂戰機等近距空中支援下，消滅敵軍及建立遠征前進基地。入夜後，F35C隱形戰機從海軍航空母艦林肯號起飛，配合埃塞克斯號的AV8B鷂鷹垂直升降戰機，執行夜間攻擊行動，F/A-18E則扮演入侵者。AV8B在演習中，會由KC130J空中加油。