天弓導彈零件外判商　以陸製零件魚目混珠

台媒周三（9日）引述消息指，部署在台灣沿海的天弓地對空導彈等武器系統，部分重要零件的供應商以中國大陸生產的部件冒充，引起防衞能力上的憂慮。負責研發天弓導彈的中山科學研究院證實消息，並稱去年3月驗收時已發現問題，交由司法部門處理，又指事件沒有影響武器生產或各項專案任務。

報道指出，至少有3間長期承辦中科院項目的廠商，涉嫌以大陸製零件偽裝成美國製正品，又或從大陸進口次貨品重新包裝，甚至有零件可從網上購物平台淘寶上可購買，差價超過百倍。桃園市的豐益國際聯合公司屢次中標，標價與底價完全相同，而其投標格超出企業資本本身的可出價範圍，質疑有廠商不法獲利。

另有一間板橋的貿易商從大陸大量進口二手電線，相信已陸續組裝至不同導彈。桃園地檢署日前已派員調查廠商出貨存在的假冒行為，並按欺詐、偽造文書及違反《政府採購法》等罪收押相關負責人，專案小組及國防部正深入調查事件。

受影響的包括台灣與巴士海峽防空主力的天弓導彈，及導彈陣地等系統。中科院表明會加強把關防止事件再生，並會向相關人士提告索償。