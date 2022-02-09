台冬瓜茶行衞生惡劣　前員工爆料鐵鍋現鼠屍

台灣高雄市前金區一間知名冬瓜茶行，是當地不少連鎖飲品店的供應廠商，惟該店近日被前員工爆料指店內環境髒亂，曾發現有老鼠死在鍋中。事件引起市政府關注，並派出衞生局人員前往稽查。不過，該店負責人周二（8日）回應台媒指，前員工揭發的內容發生在去年3月，且有關情況早已改善。

據台媒報道，涉事茶行擁有60年歷史，據爆料前員工發布的照片中可見，茶行製作現場環境髒亂惡劣，除了有蜜蜂屍體浮滿糖水槽，還有老鼠死在鍋中。該員工又表示，店內的成品是賣給全台的知名飲品店，「我覺得是很沒有職業道德的行為」，且他曾向店主反映多次，惟對方都沒有打算作出任何改善。

市衞生局周二表示，上月28日晚間接獲民眾反映後，翌日派員稽查，現場未發現病媒，但作業場所、戶外倉儲空間及牆面確有灰塵、蜘蛛網，戶外食品器具未覆蓋及未離地置放等情況，遂依違反食品安全衞生管理法有關條例，要求店方在下周一（14日）前完成改善，若屆時未依規定改善，將被罰款6萬至2億元新台幣（約1.7萬至5,700萬港元）。

事件引起社會關注，經營該冬瓜茶行的林姓夫婦周二下午表示，涉事員工爆料的照片大概是去年3、4月時候拍攝的，現在早就已經改善完成，並透露爆料者表現不佳於周一（7日）離職。至於糖水槽曾出現蜜蜂屍體及老鼠的情況，業者表示已經用紗網蓋住糖槽，防止蜜蜂、老鼠亂入。