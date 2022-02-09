美軍首度證實　神盾艦去年12月穿台海

美國軍艦穿越台灣海峽的行動比外界所知還要多。在東網記者追問下，美國海軍承認，去年12月曾經派遣一艘神盾艦過航台灣海峽，是首度對外證實該月執行同類行動。自拜登政府去年上台後，這成為平均每月一次的「例行公事」。

東網記者上周四（3日）向美國海軍第7艦隊發出電郵，查詢去年12月有否執行台灣海峽過航行動。第7艦隊艦隊發言人西姆斯（Hayley Sims）周三（9日）回覆時表示去年12月15日，神盾驅逐艦查菲號在國際水域依據國際法通過台灣海峽，聲稱行動屬於例行性質，展示美方對一個自由及開放的印太地區之承諾，強調只要在國際法的容許下，軍機及軍艦繼續在任何地方飛行、航行、行動。

翻查美國國防部網站發放的照片，東網記者發現查菲號去年12月10日在南海行動，之後公開的照片顯示位處東海，日期是同月23日，這代表它期間經台灣海峽由南海北上前往東海。值得留意的是，查菲號去年12月28日重返南海，至於這次由東海南下航向南海，未知期間有否採取同一航線，同樣通過台灣海峽。

美國軍艦過去一年每次通過台灣海峽後，軍方大多數都是事後主動公布，中國大陸與台灣當局亦會回應。連同今次在內，美國海軍已經3次在接獲查詢後才確認採取有關行動，其餘2次過航時間是去年10月14日至15日以及今年1月22日。

對於美國軍艦多次穿越台灣海峽，大陸外交部曾經批評，美方打着航行自由的幌子，在台灣海峽炫耀實力、滋事挑釁，並非是對自由開放的承諾，而是對地區和平穩定的蓄意干擾及破壞；同時呼籲美方應該立即糾正錯誤，停止尋釁滋事、越線玩火。解放軍東部戰區亦曾經表明，美方有關行動是製造安全風險。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院旗下國防與戰略研究所研究員許瑞麟早前向東網記者表示，對於美國海軍「一反常態」沒有主動通報軍艦過航台灣海峽，反映美方有關行動的執行次數可能比外界所知還要多。此外，美、陸、台之間可能存在某種默契，只要其中一方不主動張揚，另一方不會回應反擊。