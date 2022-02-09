迷你倉大火死因研訊　消防專家指當日救火策略有誤

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（9日）繼續，消防專家作供，指出消防處的救火策略有誤，亦錯失救援張耀升的黃金時機。

由恆隆地產延聘的消防組織程度及滅火應對專家Richard Hagger透過視像系統身在英國作供。他指出消防處在火災首日（2016年6月21日）的救火策略有誤，認為要撲滅深層火源，應要搬動迷你倉內的物品，但顯然消防處沒有這樣做。火光熄滅之後，因現場太高溫又出現死灰復燃，Hagger認為在此情況下，消防員不應採取進攻式滅火策略去追逐火燄，而是應該逐個迷你倉作處理，否則消防員可能會不自覺地愈行愈深入。如總指揮得知火場內沒有人等待救援，應改變戰略從外面滅火，將火集中在一處，待制定通風口後再入火場救火。

Hagger又批評消防處組成聯合隊伍入火場的做法。當日新趕到火場的特種救援隊伍消防員與已在火場工作一段時間的消防員，組成4人一隊的聯合隊伍救火，資歷較淺的消防員或不敢質疑較有經驗同事的決定，而且2組人分設2個入口指揮站，顯示煙火特性訓練組的精英制度，一隊人由2個指揮官指揮，屬根本重大錯誤。

Hagger續指，當日錯過了及早求出張耀升的時機，因隊員尹建偉當時都受熱衰竭影響，只顧找尋出口，沒法及時報告張失蹤的事情，亦不能清晰地講出失散位置。在第6隊救援隊發現張後，他們因體力不支無法將張抬離火場，便直接離開，沒有等到下一隊救援隊來接更，做法並不理想。結果張耀升在被發現後22分鐘，才被抬出火場。

案件編號：CCDI-333,334/2016