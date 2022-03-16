台今增3宗本土新冠　專家：應重點防重症及死亡

台灣的中央流行疫情指揮中心周三（16日）通報新增3宗本土新冠確診和87宗境外輸入病例，無新增死亡個案。新增本土病例均來自桃園，2人與該市米迪幼稚園相關，另1宗則為中壢銀行群組衍生個案。衞福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎同日表示，新冠疫情全球化，台灣終有一日要讓病毒進來，防疫重點應是如何防止重症及死亡個案。

指揮中心指揮官陳時中表示，新增本土個案為1男、2女，年齡介乎10多至70多歲。2人為富林小學確診姊弟的同住家人，相關的桃園米迪幼稚園群組至今累計34人確診。另一名70多歲女患者，本身有糖尿病史，與早已結案的中壢聯邦銀行健行分行群聚有關。她周二（15日）因高血糖導致意識不清送往急診，經採檢顯示確診。

新增境外輸入個案為60男、27女，年齡由未滿5歲至60多歲，分別自越南、南韓、印尼、香港、澳洲、美國、馬來西亞、波蘭、泰國、丹麥、毛里裘斯、新加坡、德國及柬埔寨入境，另20宗正在調查。至今台灣累計21,492人確診，當中853人病亡。

李秉穎指出，台灣現階段逐步解封，避免了疫情急速爆發，這與世界趨勢相比「不太正常」。他又稱，總有一天要把病毒放進台灣，未來的策略不是防病毒，而是要防止染疫後出現重症、死亡。