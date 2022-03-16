母子齊中招　一留家一送入營　病婦不解隔離指引無助痛哭

本港新冠肺炎疫情未止，內地援建社區隔離設施陸續投用後，屢現「甩漏」引起爭議。有政界人士近日分享街坊入住方艙醫院的經歷，提到一名患有糖尿病的婆婆被獨自送入隔離，惟她對自行快測、隔離指引等的資訊茫然不解，一度徬徨無助的坐在室外痛哭，所幸在隔離營的「營友」幫助下，婆婆的情緒才慢慢平復。

前區議員張茂清前日(14日)在社交平台發文，有確診街坊因不想傳染家人，遂選擇入住方艙醫院。在本周日(13日)晚上，街坊見到一名婆婆獨自坐在隔離的房間外痛哭，經了解後才得知她因圍封強檢中招而入住隔離，惟她患有糖尿病需要打針。此外，她不但不了解營內資訊，且不懂如何做快測，電話亦沒有拍照功能，甚至不清楚離開隔離設施的所需條件，只問：「係咪驗到冇嘢就走得？」

此外，婆婆家中有一名患有輕度弱智的兒子，亦剛得悉同樣中招，雖然她想立即趕回家中照顧兒子，但未知何時才能離開。婆婆只好委託其女兒暫時幫忙照料，後者亦因此未能上班及回到其家中照顧家人。婆婆在街坊及其他「營友」安慰下，心情才逐漸平穩並回房休息，直至翌晨經兩日快測後，傍晚獲通知可以離開。但當局安排翌日離開方可送回家中，即日離開只能獲送至青衣港鐵站，惟婆婆因照顧家人心切，最後決定即日乘港鐵回家。