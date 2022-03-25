台增14宗本土確診　新北市科技廠爆疫

台灣的新冠疫情持續擴大，中央疫情指揮中心周五（25日）公布新增14宗本土確診及122宗境外輸入個案，無新增死亡個案。大部分本土個案與新北市樹林區一間科技廠有關，整個廠區都要停工清潔消毒，感染源頭未明，仍在調查中。

指揮中心表示，新增本土個案為12男2女，年齡介乎20多歲至50多歲。新北市新增11宗本土個案，當中10宗與樹林區的科技廠群組有關，越南籍勞工最早在周三（23日）發燒，隔日到診所就醫，再轉往亞東醫院檢出確診。廠內208人匡列採檢，其中9人亦告確診，包括1名台灣人及8名越南人。新北市另有一宗本土個案在中和區，該名30多歲男患者為另一工廠的作業員，周三發病出現鼻塞與喉嚨痛，其後就醫確診。

基隆市亦有3宗本土個案，包括一名基隆市警察局第一分局偵查隊的小隊長，為50多歲男性，沒有出現症狀，陪40多歲女友人看病後對方確診，他接受採檢亦中招。餘下一名新增患者則是女友人的另一朋友，為30多歲女性，二人曾一起進餐。台灣目前仍有7條傳播鏈未查清源頭，除了上述3條傳播鏈，還包括周四（24日）爆出的高雄化工廠群組、嘉義婚宴、台北市和平醫院與新北市深坑區陪病婦個案。

另外，台灣新增境外輸入個案涉及61男61女，年齡介乎未滿5歲至80多歲，分別在上月13日至周四期間，自越南、印尼、香港、德國、美國、馬來西亞等地入境，其中越南佔66宗最多，香港則有3宗。全台累計22,463宗確診，當中853人死亡。