妻子摔成癱瘓　丈夫堅持照顧對方13年

山東省34歲男子張明榮，13年前不顧家人反對，堅決要娶為見他而摔成高位截癱的孔艷為妻，並不離不棄地堅持照顧她。近年張為了一圓孔登山看日出的心願，自2017年開始，4度背妻攀登至泰山，並將其拍下後上傳至社交平台，不少網友看到後留言表示感動。

據內媒周一（28日）報道，張表示與孔相識於同一間公司，自己對她一見鍾情。期間兩人曾數次面臨對方家人的強烈反對，但在雙方堅持下仍走到一起。張在得悉孔是為了見自己才意外摔成癱瘓，僅剩頭部及手部能活動後，他稱會負起責任照顧孔的餘生。多年來，張打了十數份工，包括在路邊攤賣衣服、路邊販賣燒烤、速遞員等，他指儘管日子艱辛，但仍然無微不至地照顧孔。

孔在受傷初期，身上的壓瘡一直未愈合，且數年間大小便失禁需插管引流，更因只能臥床，導致坐立也有問題。在丈夫照料下，她的身體逐漸恢復，原本彎曲變形的腿部已有知覺，亦能靠輪椅輔助行走。孔的心願是到泰山看日出，他們故在生活條件已改善不少時，由張背着孔登山，用12個小時終於成功登頂。

兩人前年補拍婚紗照及舉辦婚禮，彌補當初的遺憾。張表示妻子目前康復情況極為樂觀，已能協助他料理家務及照顧孩子。他續指希望未來能通過努力買一套屬於自己的物業，不必再到處搬遷，讓家人過上幸福的生活。