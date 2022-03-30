內地加強監管直播帶貨　禁自我打賞吸流量

內媒周三（30日）報道，國家互聯網信息辦公室、國家稅務總局、國家市場監督管理總局為進一步規範網絡直播營利行為、促進直播帶貨行業規範健康發展，聯合制訂《關於進一步規範網絡直播營利行為促進行業健康發展的意見》（下稱《意見》）。當中提到不得通過虛假營銷宣傳、自我打賞等方式吸引流量誘導消費者。

《意見》闡述在網絡直播平台管理主體責任方面，要求加強網絡直播帳號註冊管理，按「後台實名、前台自願」的原則，對網絡直播發布者進行身份認證登記。平台應當建立並嚴格執行網絡直播帳號分級分類管理制度，對違反相關法律法規的網絡直播帳號，依法依規採取處置措施，並及時向有關部門報告，以及配合網信、市場監管、稅務等部門依法實施的監督檢查。

在規範網絡直播營銷行為方面，網絡直播平台和網絡直播發布者不得進行商業宣傳、欺騙及誤導消費者。網絡直播發布者、網絡直播服務機構不得通過造謠、虛假營銷宣傳、自我打賞等方式吸引流量、炒作熱度，誘導消費者打賞和購買商品；同時也須明確區分和界定網絡直播發布者收入來源及性質，依法履行代扣代繳義務。