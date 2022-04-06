內地昨增20472宗本土新冠　上海佔逾1.7萬宗均創新高

國家衞健委周三（6日）公布，內地前一日新增20,472宗本土新冠病例，包括1,383宗確診及19,089宗無症狀感染，再創疫情爆發以來新高，首破2萬關口；其中上海市新增17,077本土新冠病例。國務院副總理孫春蘭連日在上海調研指導疫情防控工作時指出，要加快建設方艙醫院，推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治。

上海周二（5日）新增的本土病例，分別為311宗確診及16,766宗無症狀感染個案，當中40人為早前無症狀感染者轉確診，4宗確診和16,256宗無症狀感染個案在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入確診病例4宗和無症狀感染個案1宗，均在閉環管控中發現。

孫春蘭於周一（4日）和周二分別前往市疾控中心、在建集中隔離點、在建方艙醫院，實地了解情況。她指出，當地疫情正處於與時間賽跑、與病毒較量的關鍵時期。她指，當前要根據全民核酸檢測結果，做好疫情數據分析，迅速進行流調排查，确保風險人員即查即轉、日清日結；亦要嚴格落實封控區和管控區管理措施，切實保障好居民基本生活和緊急就醫需求。

內地其他地區疫情，吉林仍為本土疫情第二重災區，周二新增973宗本土確診及1,798宗本土無症狀感染病例。其他報告本土病例地區包括浙江、海南、四川、山西、黑龍江、遼寧、福建、廣東、河北、北京、山東、天津、江蘇、江西、湖南、雲南、陝西、安徽、河南、新疆、湖北、廣西、貴州、青海、甘肅。同日新增境外輸入確診病例32宗、無症狀感染病例110宗。至今內地累計158,793人確診，當中4,638人病亡。