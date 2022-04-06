QS世界大學學科排行榜出爐　港大被多個地區大學超越

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds(QS)日前公布最新的「世界大學學科排行榜」。香港大學被亞洲多個國家及地區的高等學府超越，其中，東京大學及新加坡國立大學最多課程排名首50位，各有37個，並列第一，首爾大學及北京大學緊隨其後，各有33個課程排首50位，港大則有26個課程，港大以牙科的排名最佳，由去年的第3位爬升至第2位。

QS就全球1,543間大學、共51個學術領域的15,200個課程進行分析。東京大學及新加坡國立大學有37個學科在其領域中排行首50位，為亞洲最佳，其次是首爾大學及北京大學，兩者同樣有33個課程排首50位，清華大學則有27個課程。

港大有26個課程排首50位，是本港大學中表現最佳，而香港中文大學亦有19個課程入選，香港科技大學則有14個課程。若以本地大學作為單位，港大牙科為各間大學學科中排名最佳，由去年的第3位爬升至第2位。

其次為港大的教育，以及社會政策及行政的課程，兩者均排名第8位，其中社會政策及行政由去年的第23位躍升了15位，不過教育課程則下跌了1位。另外，4個課程，包括港大的地理、港大語言學、理大的酒店及休閒管理，以及演藝學院的表演藝術亦同樣排第10名。

QS研究總監Ben Sowter表示，是次排名顯示，本港仍擁有世界一流的高等教育體系，但任何大學以至政府都不能在全球日益激烈的競爭下感到滿足，成功的大學必須加強在研究上的付出。

他又指，相信各大學喜見政府透過教育資助委員會，於2022年至2025年度的3年期內，合共注資逾632億港元予資助大學。