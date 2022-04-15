紫金礦業子公司涉違規採礦　非法收入40億人民幣

內媒周四（14日）報道，紫金礦業的子公司在內蒙古違規採礦超過600萬噸，涉及非法收入或高達40億元人民幣（約49.7億港元），公司總經理已向內蒙公安投案。紫金礦業周五（15日）發公告稱，已責成涉事子公司積極配合調查。

報道指，紫金礦業旗下烏拉特後旗紫金礦業公司（下稱烏後紫金）在無開採許可證的情況下，涉嫌違規開採礦石，並造成地下水污染，導致周邊土地鹽化程度加劇。公司總經理鄭某某於上周五（8日）到烏拉特後旗公安局食藥環大隊投案。巴彥淖爾市生態環境局在4月10日至12日通報中央第三生態環境保護督察組交辦案件辦理情況時稱，經查證，烏後紫金南礦段違法開採約163.25萬噸已處罰，北礦段已無證採礦約251萬噸。

紫金礦業周在公告中表示，烏後紫金於2012年申報南北兩個礦段合一的採礦權，因北礦段勘探程度較低，只取得了南礦段採礦權；北礦段一直未取得採礦權，存在以探代採及部分越界開採情形。針對被舉報內容，相關部門已介入調查，違法違規性質和情形尚需有關部門確認。