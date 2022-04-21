華視誤報2人遭約談　確認不涉黑客入侵

台灣的華視新聞周三（20日）誤報新北市遭解放軍導彈擊中等快訊字幕，引發軒然大波。台法務部調查局和台北市調查處隨即約談2名電視台工作人員，初步確認事件非黑客入侵所為。華視代理總經理、主播陳雅琳於當晚7時的新聞報道中再就事件道歉，表示會向董事會自請處分。

事發後，台北市調查處派調查官抵達華視，並進入導播室了解系統操作流程，以釐清事件是否涉及境外敵對勢力或黑客所為。經調查，周二（19日）晚值班導播受託剪接好新北消防局錄製的防災影片，並做好字幕，卻沒做好交接，而周三上班的導播使用跑馬燈時亦沒按內部程序重複確認內容，導致播出錯誤字幕。調查局初步認定，蔣姓導播和劉姓字幕人員非故意製造、散布假訊息，完成筆錄後即讓2人離去。

華視自律委員會周三開會並作出結論，指事件雖是無心之過，但已引起不必要恐慌，也傷害華視新聞可信度。該委員會建議，加強新聞內控與編審工作，提出檢討和改善方案；以事件作為個案進行內部員工訓練，避免相同錯誤再次發生。陳雅琳在晚間新聞鞠躬表示，華視針對這事必定會深切反省和檢討，對失職的人員、主管、經理作最嚴厲處分，同時配合主管機構通訊傳播委員會調查。