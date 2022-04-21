涉又一城搶犯　官拒納警員認證供　餐廳經理脫罪

2019年11月10日九龍塘又一城發生衝突，警員制服2名涉嫌刑毀的男女並戴上手銬後，隨即被在場人士包圍，並有人襲警企圖「搶犯」，最後其中1名疑犯逃脫。涉嫌「搶犯」的男子其後被捕，遭控以4項襲警及1項協助、教唆、慫使或促使他人從合理羈押下逃離罪，他否認控罪受審。這宗區域法院案件今天（21日）移師西九龍法院裁決，區院暫委法官許肇強認為控方沒法反駁被告的不在場證供，加上閉路電視片段鏡頭太遠、像數太低，受襲警員目視辨認被告的證供不夠可靠，因此裁定被告所有罪名不成立，當庭釋放。

35歲被告韋穎恆報稱餐廳經理，被控於2019年11月10日在又一城L1層襲擊執行職責的警務人員A、B、C及D，並於同日同地，協助、教唆、慫使或促使一名女童逃離警員的羈押。

法官裁決指，被告自辯時指案發時他在其他地方處理餐廳事務，並不在又一城；控方未能反駁被告提出的不在場證供，雖然法官也對被告的說法很有保留，但舉證責任在控方，基於疑點利益歸於被告的法律原則，法庭不能否定被告不在場的可能性。另外，法官也質疑懷疑受襲警員是否真能在事隔個半月後，單憑被告的雙眼，就認出他就是當日戴住口罩及鴨舌帽襲警的人。加上案發時雙方只對視短短數秒，法官認為在事出突然、混亂的情況下，法庭不能在認人部分給予太大比重。控方指被告與搶犯男子左臂同樣有紋身，但警員無法講出紋身圖案，甚至沒有在警員記事冊上寫下這個要點，控方也不能證明被告何時開始有紋身，法官認為有紋身是很普遍的事，所以不作考慮。而且，控方呈上的閉路電視片段拍攝的男子雖與被告身形相似，但卻拍不到該男子清晰的容貌，車牌號碼也十分模糊，不能斷言被告與該男子就是同一人。基於上述理由，法官最終裁定被告5項控罪均不成立。

案件編號：DCCC 218/2020