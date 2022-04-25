華視再出錯　誤標蘇貞昌為總統

台灣華視新聞台日前爆出誤報解放軍攻台後，再被揭錯誤不斷。華視周日（24日）被指在民調圖表上，將台灣的行政院長蘇貞昌職銜錯標為「總統」。華視其後在官網發出道歉聲明，並公布懲處名單。蘇貞昌周一（25日）回應指，華視新聞一再出錯令人傻眼，促檢討不足之處，盡快改進。

華視周日的午間新聞報道官員滿意度時，誤把蘇貞昌職銜標為總統，之後立即修正。華視在道歉聲明中承認是製圖同事疏忽，再次說明更正，並向觀眾致歉。華視為此再次懲處7名相關人員，其中原製播部經理兼副台長蔡明達被加重處罰，免去副台長職務並記大過兩次。最終懲處結果將在全面檢討調查後決議，再對外公布。

已請辭華視代總經理的陳雅琳上周六（23日）亦被揭，以僑務委員會1,200萬元新台幣（約320萬港元）標案出訪做獨家新聞，一小時長的節目卻在最後一秒才標註「僑委會廣告」，被國民黨立委質疑是「大內宣」。僑委會周日回應指，在每一集片尾標示機關名稱並標明為「廣告」，華視監製與僑委會廣告並列長達6秒，認為沒有問題。