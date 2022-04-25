190劑阿斯利康新冠抗體藥已抵港　醫管局指免疫力差病人先用

醫院管理局引入首批190劑阿斯利康新冠抗體藥，經已抵港，醫管局臨床傳染病治療專責小組主席曾德賢今(25日)在一個電台節目表示，會率先讓免疫力較差的病人使用，例如曾接受幹細胞移植的病人，至於下一批會讓哪些人士使用，則仍然商討當中。

曾指，免疫力較差的病人，包括曾移植腎臟和肝臟、正接受癌症治療、先天免疫力較差，以及使用類固醇或類風濕治療的患者等。他又解釋指，縱使免疫力差人士接種了新冠疫苗，抗體水平上升得仍然較慢，抗體藥可提升保護力。他引述報道指，使用抗體藥可令抗體水平達83%，並可維持6個月，但強調不能取代接種疫苗。

曾又提及，目前有約2.74萬名新冠確診者，現時已為1.77萬人獲處方默沙東口服藥，而處方輝瑞口服藥的則有9,700多人。他指，由於默沙東供應的是膠囊藥丸，可將膠囊打開，藥粉可溶於水中服用，方便年紀大、吞嚥能力差的長者服用，而現時已有逾6,000名染疫的院舍長者獲處方口服藥。至於輝瑞口服藥每粒直徑長1.7厘米，相對較大粒，每日要服用6粒，亦與較多藥物相沖，不適宜部分需要長期服藥的長者使用。