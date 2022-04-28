澳洲批中所協議保密　拒派軍警與華執勤

澳洲外長佩恩周四（28日）譴責中國保密與所羅門群島簽署的安全協議內容，強調澳洲不會改變回應太平洋國家需要的決心。澳洲官員指，由於擔心中國軍警會在所羅門採取殘暴鎮壓手段，澳洲軍警將拒絕與中國人員一同執勤，若中澳軍警必須接受統一指揮及執勤，澳洲將拒絕派出軍警。

佩恩指澳洲會持續尋求所羅門群島保證不會讓中國建海軍基地，世界進入更危險境地，最終會證明莫里森政府對華強硬是正確的，當專制國家主導太平洋地區，會令澳洲無法實現自由開放的印太目標。澳洲內政部長安德魯斯指摘中所在澳洲大選競選期間宣布簽署協議，實際是想削弱莫里森政府的連任機會。

所羅門馬萊塔省省長顧問塔利菲盧（Celsus Irokwato Talifilu）認同澳洲、美國及其他區內夥伴關注協議軍事領域的內容，更多是對侵蝕所羅門民主的疑慮，他主要憂慮索加瓦雷可靠中國解放軍或警察來持續掌權，「當有更大勢力支持，他（索加瓦雷）就更易利用這股力量確保繼續掌權」。中國副外長謝鋒以視像方式出席中國-太平洋島國應對氣候變化合作中心啟用儀式時指，中所協議是兩個主權國家的權利及正常的執法安全合作，公開透明，不針對第三方，符合國際法和國際慣例。