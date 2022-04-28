立會審議暫緩追租草案　議員質疑成效　憂結業潮再現

疫情打擊經濟，政府早前提出暫緩追租立法建議，禁止業主在一段指明的短暫期間，對指定行業未能如期繳交租金的商業租户採取終止租賃。立法會今(28日)二讀辯論《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例草案》，議員普遍支持條例草案，但指暫緩追租的成效成疑，租戶在禁追租的3個月後未必能復甦，可能會導致結業潮，促政府同時提供其他支援措施。

審議相關條例草案委員會成員陳振英指條例草案立意善良，但業主和租戶訂立的租戶合約均是平等合約，對雙方有約束力，亦能確保業主和銀行的利益，無可避免對本港房屋租約和民事條款原則造成影響，希望只是一次性措施。他又指銀行一直配合政府的防疫措施，不理解政府為何要以立法禁制，感到無奈。他認為3個月的保護期轉眼就過，企業能否在3個月內恢復成疑，促政府把握時間振興經濟，盡快通關。

另一議員陳紹雄指條例草案的成效問題成疑，希望政府不要立法後便一了百了，更要提供其他協助中小企的措施。另外，他指條例草案雖然訂明業主權益，但程序繁複，恐怕會令小業主，尤其是小業主無所適從，希望政府能簡化；而3個月後的交租方法和金額，政府亦要再作解釋，理順事實細節，以免造成結業及訴訟潮。