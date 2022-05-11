故宮明起閉館　進公共場所需48小時核酸證明

北京市周三（11日）舉行的疫情記者會表示，當前該市社會面依然存在隱匿傳染源，要防範發生家庭或單位聚集性疫情，減少人員流動，不堂食，封控區內人員要做到足不出戶。為進一步降低疫情傳播風險，故宮博物院同日宣布將於周四（12日）起暫時閉館，開放時間另行通知。本月初，故宮博物院已公告關閉室內展廳。

北京市新聞發言人徐和建表示，當地疫情目前處於膠着狀態。各類機關企事業單位要嚴格內部防疫要求，將第三方服務外包人員納入管理。一旦發生聚集疫情，要擔起主體責任並整改，堵塞防疫漏洞，繼續從嚴從緊做好社會面疫情防控。從周四起，進入黨政機關、企事業單位及其他社會單位、商務樓宇、商場、超市、賓館酒店、食肆等公共場所，均需查驗48小時內核酸檢測無感染證明。

為及早發現病例，降低交叉感染風險，該市除了在重點區及近期出現過感染病例的街鎮繼續開展區域核酸篩查外，還將針對重點區域、重點行業和重點風險人員開展病毒抗原檢測工作。對於重點區域人員，在封管控後的10天內，要進行共5次核酸檢測，期間接受2次抗原檢測。對包括速遞外賣員、進口非冷鏈貨物從業員等重點行業人員，則在目前規定的核酸檢測間隔日，每日進行1次抗原檢測。