北角保母車溜前撞人死因研訊　專家供稱手掣疑未拉好

2018年12月10日下午，北角長康街、英皇道及熙和街一帶發生車禍，一輛保母車沿斜路溜前衝入人群，造成5人死亡。死因庭今天（11日）就事件繼續研訊，物理檢驗及法證視頻分析專家指，肇事保母車出事前手掣應該只拉到第4格；車輛檢驗人員指出如果肇事車輛手掣拉到第5格，就能安全停泊在現場斜路。

政府化驗師陶志恒博士今以專家身份出庭作供，他在物理檢驗、交通意外重組及法政視頻分析方面有專業知識。他依照一段拍得肇事保母車溜前一刻手掣情況的行車紀錄片段，再重組當日現場環境，發現手掣拉到第4格時的狀態，最脗合行車紀錄片段的情況。擁有30年駕駛經驗的消防隊目陳廣興作供指，當日他到達熙和街現場後，從乘客出入口走上肇事保母車司機位，將手掣向上拉，聽到3下「的的的」聲音。

運輸署車輛檢驗主任何元宗作供，他在案發後檢查肇事保母車，車輛並無機件缺件，制動系統良好，手制制動杆最多可以拉8格，如果司機拉好手掣，手掣杆不可能因用力關車門、或用力推等因素回落。何以平時工作的6.07度斜台測試肇事保母車手掣情況，發現只要拉到第5格，已可安全固定車輛在斜台上，不會溜前，此測試結果亦配合他計算得出的結果，即不管在6.07度的工作斜台或6.2度的案發現場，也是拉到第5格便可安全停定車輛。裁判官問何，如果大力關車門、撞車一刻的力度會否影響手掣，何表示手掣拉完會有自動鎖，而每格之間的齒亦能穩固咬合，肇事車輛的手掣杆並無問題，也不會因大力撞而褪了一格。

案件編號：CCDI-1068,1076,1078/2018、CCDI-102,273/2019