美倡台改購升級版自走炮　拒售反潛直升機

美國對台售M109A6自走榴彈炮一案早前據指因俄烏戰爭而延誤，台方認為時間拖太長決定取消。但美國新聞網站Politico周二（10日）透露，美軍在今年3月曾致信，建議台灣改為採購升級後的M109A7自走炮，卻未回應台方對反潛直升機的興趣，反映雙方在軍售討論中遇到分歧。

報道指，美國陸軍負責安全合作整合和出口的地區主管官員烏里韋（Erik Uribe）在信中，通知台灣會延遲交付M109A6自走炮，建議台方改購M109A7。他表示，美國陸軍正淘汰M109A6，改用M109A7，選擇後者將使台灣的間接射擊能力與美軍保持一致，從而帶來節省成本、互操作性和生產能力方面的好處，料每台升級版的年度操作成本比舊版便宜25萬美元（約195萬港元）。

烏里韋另建議台方，向美國採購M142高機動火箭系統（HIMARS），亦可得到類似的防衞能力和更快的交付時間表。負責政治軍事事務的助理國務卿路易斯（Jessica Lewis）另於3月11日向台灣的副防長柏鴻輝致信，表明不打算回應台方尋求採購MH60R反潛直升機的要求，認為不會加強台灣自衞和抵抗大陸的能力，建議投資在水雷、短程防空、指揮及控制系統等方面。