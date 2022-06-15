完成升級　台軍6架F16V戰機返美訓練

台灣空軍F16A/B戰機性能升級為F16V，其駐美國亞利桑那州路克基地的F16戰機分批返台升級，其中10架已先後抵台。台媒周三（15日）報道，首批6架完成構改、性能提升，台軍方人士指空軍在路克基地的訓練任務不會間斷，已升級的6架F16V當日上午飛返美國駐地。

報道指，已完成性能提升的5架單座及1架雙座F16V，連日來完成最後檢整作業，周三早上9時半開動「熱機」，由空軍花蓮基地人員進行最後的起飛前檢查，10時半依次滑至加溫坪。確認飛行前最後安全及相關程序後，編號6713的單座機率先進入跑道起飛，雙座的6671、6675、6689、6662亦先後啟程赴美。

台軍方人士表示，為保持空軍在美國的訓練不間斷，6架性能提升完畢的F16V將率先回到路克基地，繼續訓練任務，飛行航程必須經過約10次空中加油。上周二（7日）一架自美返台的F16因起落架問題，迫降夏威夷檀香山機場，而這次返美的6架於上周五（10日）抵台，另一批4架則於周二（14日）抵埗，未完成升級。