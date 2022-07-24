華府憂佩洛西訪台時機敏感　恐觸發台海危機

美國《華盛頓郵報》上周六（23日）引述多名知情美國官員指，拜登政府愈來愈憂慮眾議院議長佩洛西下月訪問台灣，會觸發重大台海危機，軍方及情報官員已向她解釋其出訪時機的風險，官員擔心中國大陸或「挑戰」（challenge）佩洛西的專機，或派戰機在台灣空域伴飛，兩者都是前所未見。

美媒指，佩洛西訪台是中共召開二十大前數月，時機敏感，相信陸方會更強硬回應挑釁。華府官員透露，中國領導層會視佩洛西訪台是美國政府有目的地挑釁，美國國防、軍方及情報官員嘗試向她解釋訪台時機的風險，參與游說的包括參謀長聯席會議主席米利。官員們清楚政府不能指示佩洛西做甚麼，要尊重三權分立，一切是她的決定，惟北京未必能分清佩洛西與總統拜登的分別，亦不明白拜登不能下令佩洛西取消訪台，陸方只會視行程為華府挑釁。

部分對陸鷹派的美國政客認為若佩洛西讓步，等同讓北京能決定美國的外交政策，共和黨參議員柯頓直指自我威懾主張是錯誤，只會引致更大程度進犯。官員則稱，這不是向大陸屈服的問題，事實是區內很多人視行程為挑釁，會令北京以不可預測的方式回應。他補充，拜登政府過去數月與台灣有實在接觸，進一步提高北京的憂慮，認為美方正採取行動改變台海現狀，陸方就佩洛西訪台發出了非常清晰的訊號，亦作出特定的公開警告。

一名匿名大陸官員表示，佩洛西計劃訪台反映美方持續低估陸方對台灣問題的決心，美方錯誤認為可以持續在無更嚴重後果下無視陸方感受。他續指，佩洛西過往公開威脅大陸發展，陸方非常清楚她的對陸立場，其涉港言論和行為清晰反映這點，她以道德為藉口破壞大陸穩定。陸方不接受華府聲稱無權指示佩洛西不要訪台，美方有能力阻止這些小丑在台灣表演，只是一直以來都不行動。