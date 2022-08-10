美智庫兵棋推演　料美台可抵禦大陸武統

台海局勢持續緊，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）就中國大陸武統台灣的劇本作兵棋推演，推算出開戰初期大陸會封鎖台海登陸台島並向北推進，同時攻擊美軍在太平洋的戰力，包括駐日美軍基地。美日之後會反擊攻擊大陸的兩棲部隊，切斷解放軍戰力補給，大陸無法攻下台北，戰爭以不勝不負告終。

美媒周二（9日）報道指，CSIS上周在華盛頓作兵棋推演，兩岸戰爭背景設於2026年，大陸決定武攻台灣，而美國對台提供軍事支援，並以各方現實中展示出的軍力為基礎，由電腦計算戰場上各項軍備細節，包括航母跑道規模以至潛艇重整火力的時間等，配合骰子為推演加上隨機性，但沒有包括核武的可能角色。

CSIS進行了22次推演，其中一次設想美國受歐洲另一場危機分散注意力，拖慢調動美軍前赴太平洋，大陸以資訊戰及破壞行動削弱台灣的反擊能力，以進取的攻勢在美軍反應前拿下台灣。解放軍會以彈道導彈攻擊駐日美軍基地、部署太平洋的美軍航母戰鬥群、軍艦及戰機，同時以水面艦艇組成防禦線封鎖台灣東岸，轟炸島上基建阻止台軍調動地面部隊。2.2萬名解放軍在台灣東南部登陸，往北推進，試圖佔據港口或機場，沿途需避免陷入城市戰。

美日即使軍事損失嚴重，但很快便動員炮轟大陸港口並摧毀台海封鎖線，重擊解放軍用以運送軍人及物資的兩棲軍艦，無法補充對台戰力，無法奪取台北，而大陸亦欠缺長程導彈反擊美軍仍然強大的海空軍力，最終台灣能在美軍支援下抵禦大陸，但台灣經濟也會受嚴重傷害，美軍則需要數年才能恢復戰前戰力。