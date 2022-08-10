殲20上月於東海防空識別區　識別查證外國軍機

中國軍媒周三（10日）披露，解放軍空軍航空兵「王海大隊」所在旅飛行員楊春雷，於今年7月下旬駕駛中國第一代隱形戰機殲20對進入中國東海防空識別區的外國軍機進行識別查證，無交代是甚麼國家的軍機。

報道指，北京當局於2013年11月23日宣布設立東海防空識別區，當日出動多架大型偵察機首次執行空中警巡任務，並調動預警機和多型戰機實施支援掩護和指揮保障。楊春雷表示，9年前開始執行警巡任務時還有個別國家抗議和外國軍機挑釁，隨着中國海空力量實現東海防空識別區常態化管控，如今各個國家的飛機基本都能夠按照程序正常飛行。

楊春雷強調，保持常態化警巡以來，空軍對進入東海防空識別區的外國軍機及時識別、判明類別、全程監視，對異常和不明空情採取相應措施，有效捍衞國家空防安全。報道稱，空軍早前實現繞台島巡航模式新突破，多架轟6K分別從台灣南北兩端同時雙向飛行，預警機和殲擊機前出巴士海峽、宮古海峽實施指揮控制和伴隨掩護，預警偵察、轟炸突擊、支援掩護一體行動，構建起海上空中作戰力量體系。