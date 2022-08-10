自由黨屢爆內訌　修例風波促張宇人辭行會　田北俊政協被搣柴

田北俊等3名自由黨元老因現屆領導層未經足夠諮詢而取消榮譽主席職銜而退黨。實際上，該黨爆屢爆內訌，例如2019年爆發反對修訂《逃犯條例》風波，張宇人隨即代表自由黨表示支持修例，但時任黨魁鍾國斌直言對修例有保留，當時田北俊指修例帶來連場衝突，呼籲黨內各位議員支持擱置修例，刻不容緩，多名榮譽主席亦去信要求張宇人辭任行政會議成員。

其實早於2008年，自由黨內就分歧不斷。當年立法會選舉，自由黨在直選方面全軍覆沒，競逐連任的新界東的黨主席田北俊及新界西的副主席周梁淑怡雙雙倒灶，而一直為該黨囊中物的旅遊界功能界別又告失守，田、周梁隨即引咎辭去正、副主席。之後到就職日，時任黨內骨幹黨員林健鋒、梁劉柔芬及梁君彥，以不滿黨內只顧爭拗、不理實事為由，宣布退出自由黨，林健鋒等人其後另起爐灶成立經濟動力，再併入經民聯至今。

田北俊在2003年倒戈，以辭去行會成員，迫使政府擱置《基本法》23條草案立法。他亦曾公開批評港府管治做得不好，要求時任特首考慮向中央請辭。之後，他遭全國政協指嚴重違反政協章程及全體會議決議，撤銷其政協職位，成為首名因言論違規而被免職的政協委員。自由黨創立於1993年，前身為啟聯資源中心，是本港首個打正旗號的政黨，黨員主要來自工商界及專業人士，創黨主席李鵬飛1998年立法會選舉中落敗並辭任主席。